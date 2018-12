Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo ieri sera, durante l’esecuzione di un servizio anticrimine, a riconoscere e fermare l’uomo per controllo, mentre questi percorreva il corso Italia a bordo di una Toyota Yaris.e sequestrato: 5 grammi di cocaina, due bilancini elettronici di precisione nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.