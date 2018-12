L’ultimo atto di un lungo, lunghissimo percorso che, come recita lo stesso atto che reca la firma del Ragioniere generale Clara Leonardi, parte dal 2012 e arriva all’epilogo di oggi.le fasi precedenti alla dichiarazione di dissesto, dall’adozione del piano di riequilibrio nel 2013, al tentativo di rimodulazione, f ino all’audizione alla Corte dei conti dello scorso 4 maggio, quando si recarono a Palermo l’ex sindaco Enzo Bianco, l’ex assessore al Bilancio, Salvo Andò e il segretario generale, Antonella Liotta , in seguito alla quale i magistrati contabili hanno stabilito che lo squilibrio dell’ente era tale da non poter essere riequilibrato.segreteria il 23 luglio 2018 e trasmessa all’ente in pari data - si legge - la Corte dei Conti - da un lato ha disposto, con la deliberazione 154, che il comune di Catania adottasse le relative misure correttive ai rendiconti 2015-2016 entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, dall'altro, con la deliberazione 153, ha definitonelle forme disciplinate dall'articolo 244 del Tuel in quantoaccertando quindi In conformità a quanto previsto dagli articoli 243 quater comma 7 e 244 del Tuel la ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di dissesto del Comune di Catania".l'iter approvando ad esempio le misure correttive o attraverso il, e riportate anche le motivazioni della Procura Generale della Corte dei Conti sull'impossibilità per il Comune di Catania di ricorrere a un'ulteriore rimodulazione del piano, come sostenuto dall'ex sindaco Bianco. "Andando ad analizzare le procedure seguite dal comune di Catania - si legge ancora - risulta di tutta evidenza come questo comune non possa ricorrere alla procedura di rimodulazione avendo già riformulato il piano della citata normativa". Insomma, dissesto inevitabile e improcrastinabile. "Alla luce di quanto sopra - conclude la delibera - il conseguente obbligo del comune di Catania e dichiarare il dissesto, come atto dovuto".si troverà a dover votare una delle delibere più delicate della storia recente della città. E dovrà farlo necessariamente, pena il commissariamento. Una decisione che l'assemblea civica, con molta probabilità, assumerà con lo stesso atteggiamento tenuto in occasione del voto sul Rendiconto 2017, ovvero di collaborazione e “responsabilità”.