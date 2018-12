che hanno sposato la causa di Muni Sigona e che hanno deciso di dar vita a diverse attività che possono portare nel giro di pochi mesi al taglio del nastro del primo albergo etico in Sicilia che sta sorgendo a Modica.presso proprio la Casa di Toti a Modica dalle ore 9:00 alle ore 17:00: durante questa giornata la cooperativa Guglielmino di Misterbianco (CT) donerà due pareti che saranno poi completate dai ragazzi che useranno l’intonaco di finitura in terra cruda colorandole a piacere loro. Insomma i ragazzi speciali “ci metteranno le mani”, così come dicono Muni Sigona e Valentina Genitori: proprio la dottoressa Genitori, insieme alle dottoresse Ferlito e Mertoli dello studio Parentage, si sta occupando della formazione di questi giovani attraverso il coinvolgimento di tutti i ragazzi e degli operatori attualmente in selezione per la futura struttura in attività laboratoriali con il supporto di professionisti del settore (pasticceri, pizzaioli, pastai, panettieri ecc). Lo spirito di gruppo, fondamentale motore di una squadra efficiente, si rafforza nei momenti di divertimento e condivisione, per questo una volta a settimana vengono organizzate uscite che coinvolgono ragazzi e operatori.PIANO GESU' di Modica: ai ragazzi verranno consegnate le magliette acquistate da vari sponsor proprio per i bimbi. Sempre il 15 dicembre lo chef Ciccio Sultano, presso il ristorante Duomo di Modica, darà vita a una cena con asta: basta inviare una mail a info@ristoranteduomo.it o chiamare allo 0932/651265 per informazioni Lunedì 17 dicembre alle ore 17:00 si svolgerà la conferenza stampa presso il Teatro Sipario Blu in via dei Salesiani: l’ 11 gennaio la compagnia metterà in scena "Miseria e Nobiltà" per raccogliere fondi a favore proprio de La Casa di Toti. Lo spettacolo verrà rappresentato dall’associazione culturale teatrale “In Scena”. Sabato 22 dicembre anche la Syntesis palestre si metterà a disposizione di Muni e del suo progetto: sarà una giornata di informazione e di raccolta fondi.