"In città chi usufruirà delle strisce blu - ha spiegato Pogliese - avrà la possibilità di accedere a servizi di pagamento della sosta innovativi, con sistema digitale, e a diverse offerte di ricariche prepagate, che consentiranno di risparmiare tempo e denaro. E un miglioramento del servizio, che ci avvicina agli standard delle capitali europee".Neospark, Easypark, Dopticket, Telepasspay, Phonzie, MyCicero, PaybyPhone, MyTicketStore. Nei rivenditori autorizzati, inoltre, sono disponibili le schede con microchip, prepagate a scalare, per l'acquisto della sosta tramite parcometri. Le schede sono di due importi: con credito precaricato di 10 euro, ma che all'utente costerà 9 euro, e di 15 euro, in vendita a 13 euro. "Le novità sui parcheggi - ha concluso Pogliese - non si fermano qui. Presto arriveranno infatti nuovi parcometri che permetteranno di pagare la sosta anche con carta di credito, come nel resto d'Europa".