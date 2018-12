l’emendamento alla manovra, firmato dal Movimento 5 stelle, che prevede lo stop agli appalti di pulizia esterni nelle scuole. La sen. catanese Nunzia Catalfo, che presiede anche la Commissione Lavoro, dichiara: “E’ una volta storica per la stabilizzazione dei lavoratori Lsu nelle scuole.lavorano nelle ditte e cooperative esterne, saranno stabilizzati facendo così parte del mondo ATA a tutti gli effetti. Questo emendamento riguarda anche tantissimi siciliani, che da troppi anni ormai convivono con questa situazione inaccettabile di precariato”.statali, con un concorso rivolto a chi ha lavorato “senza soluzione di continuità” nelle scuole dal ‘99 ad oggi. Si tratta degli ex lavoratori socialmente utili che a fine anni 90 il governo doveva stabilizzare negli enti locali per la pulizia delle scuole, salvo poi dirottarli nelle cooperative quando si decise di privatizzare il servizio. “Finalmente si cambia, così come cambia e migliora la vita di migliaia di lavoratori e delle proprie famiglie”, conclude l’esponente del M5S.