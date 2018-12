per dichiarare il possesso di oltre 30 armi da sparo, tra fucili e pistole; inoltre ha riferito di aver smarrito la relativa licenza di collezione e, di aver sporto denuncia di smarrimento presso la Questura di Catania.legge 241/90 e chiesto una nuova copia della licenza. Al fine di dare riscontro a detta istanza, i poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno effettuato una serie di accertamenti e, con grande sorpresa, è emerso che l’uomo aveva falsamente attestato di avere smarrito detta licenza di collezione e, infatti, in base alla documentazione custodita agli atti della Questura di Catania, la stessa non risulta mai stata rilasciata.483 del codice penale che punisce con la reclusione sino a 2 anni la condotta dei privati che dichiarano il falso in atto pubblico. A seguire, è stato indagato in stato di libertà un soggetto per avere omesso di denunciare la variazione del luogo di detenzione delle proprie armi e, per tale motivo, oltre alla contestazione del reato si è proceduto al sequestro penale delle stesse.dello stesso, all’interno è stata trovata una pistola con relativo munizionamento di cui, ad oggi, si sconoscono le generalità del detentore e, per tale motivo, l’arma e le munizioni sono state sequestrate penalmente.