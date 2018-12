Basteranno meno di 1900 camici bianchi questa volta per raggiungere il “benedetto” quorum e quindi eleggere i 15 componenti (2 sono già stati eletti nelle file degli odontoiatri) del direttivo. Una tornata elettorale che, come la prima, è stata inquinata anzi avvelenata da polemiche, tensioni, insulti. Una condotta che non ti aspetti certo dai medici. Ma la fame di potere è un virus che pare abbia infettato anche i camici bianchi catanesi. Queste elezioni sono arrivate anche sul tavolo della Procura di Catania. L’apertura del seggio del consiglio dei Revisori dei Conti (dopo che era stato deciso di rinviarlo a dicembre) ha portato anche a diversi ricorsi alla magistratura. Un clima pesante, pesantissimo. Ora però è il momento di serrare le fila e decidere quali saranno i nomi che rappresenteranno i medici catanesi. E quindi un pezzo del mondo della sanità.La battaglia, forse sarebbe meglio parlare di guerra, è tra tre liste:“L’auspicio è che si possa riportare ordine all’interno di questo organismo e che le elezioni si svolgano in un clima di serenità”.Sul risultato Piazza ha le idee ben chiare. La speranza è che “vinca il cambiamento”. E l’unica possibilità per un vero rinnovamento - secondo il candidato di Ordiniamoci - è quella “che chi ha portato prima confusione e poi al Commissariamento non abbia più a che fare con l’Ordine dei Medici di Catania”. Anche se non è diretto, è chiaro il riferimento ad alcuni candidati della lista Giannone Presidente. Piazza è concreto e non nasconde la positività del risultato dell’elezione del Consiglio dei Revisori dei Conti che ha consacrato la vittoria di tre candidati di Ordiniamoci. “Indubbiamente in una competizione avere vinto con un margine molto ampio della lista Ordiniamoci è un segno, in termini di pronostico, molto positivo. Le dico che dopo il 3 a 0 per i revisori, ci auguriamo un 15 a 0 anche per il consiglio”. Ed è pronto a fare il presidente? “Prontissimo”, dice Diego Piazza forte della sua esperienza come guida dei Chirurghi Italiani. Ma alla fine la scelta sarà presa dopo un confronto. “Perché il confronto è segno di democrazia”, chiosa il candidato della lista Ordiniamoci.“La democrazia non è un sistema perfetto, ma è il migliore che abbiamo – dice il chirurgo lanciando un appello - ecco perché invito tutti coloro che non hanno votato al primo turno, ad esercitare il proprio diritto dovere con il fine di restituire il dovuto rispetto alla professione medica, libera da qualsiasi condizionamento”. Giannone parla di etica e di deontologia. E spera che da questa elezione venga fuori “una classe medica colta, che ci permetta di elevare lo status del medico – continua Giannone – che sarà sempre più qualificato ed esperiente, offrendo al paziente la certezza di ricevere le cure più adeguate”. E poi tanti grazie ai supporter. Le conclusioni di Giannone sembrano evocare un’utopia: “Comunque andrà a finire, il valore aggiunto di tutto questo periodo è che: le idee prima dei finanziamenti, i medici prima dei voti, le persone oltre le cose”.. L’otorinolaringoiatra vuole mettere da parte i veleni di queste settimane. “Non voglio neanche pensare ai ricorsi, tanto sapremo qualcosa tra alcuni anni. E comunque andrà a finire questa tornata elettorale, ho paura che questa vicenda non si chiuderà qui”. La vicenda è quella dei Revisori dei Conti. È consapevole che la loro battaglia è più in salita rispetto alle altre due liste. “La nostra è una lista fuori dal sistema. Noi - afferma - abbiamo voluto dare un vero e proprio segno di discontinuità. Non siamo apparati delle segreterie politiche. E non abbiamo strumentalizzato alcun nome. A chi ci ha definito lista Civetta rimandiamo al mittente l’ingiuria. Noi siamo stati gli unici in questa campagna elettorale a parlare di progetti concreti e idee. Non è stato detto nulla sulla formazione, ad esempio”. Non nasconde la testa sotto la sabbia Albanese: “La verità è semplice: la sanità è da sempre un ricettacolo di voti per la politica. Ma si deve ricordare però che l’Ordine dei Medici è un’istituzione pubblica che nasce per la garanzia del paziente”.