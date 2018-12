Lo scontro frontale di ieri mattina ha provocato gravi ferite alle due giovani turiste catanesi, di 26 e 34 anni, oggi ricoverate nell'ospedale di Mombasa e sottoposte a operazione chirurgica. Mentre le autorità stanno chiarendo la dinamica del sinistro, tutta Italia tifa per Laura e Mery. Come gli amici che stanno inondando i profili social delle due giovani con post di incoraggiamento. "Forza ragazze, l'Italia vi aspetta".strada tra Mombasa e Malindi, all'altezza del villaggio di Chumani. Nel frontale tra un autoveicolo e un fuoristrada Land Cruiser sono rimaste coinvolte due turiste italiane, di 26 e 34 anni, che erano appena arrivate all'aeroporto di Mombasa ed erano dirette in un resort di Watamu per la loro vacanza, a bordo di una macchina privata con conducente.dall'autovettura dopo lo scontro. Una di loro avrebbe riportato fratture alle gambe e l'altra sarebbe sotto osservazione all'ospedale di Mombasa, trasportata con l'assistenza immediata del Consolato Onorario di Malindi. Le sue condizioni sarebbero serie. I conducenti dei due mezzi avrebbero danni guaribili.Coast Water Service Board sarebbe morto. Le ragazze sono in cura all'Aga Khan Hospital di Mombasa. Avevano assicurazione dall'Italia (fondamentale per i turisti). La ragazza più grave è stata operata ed è in prognosi riservata. I medici sono ottimisti. Laura, la ragazza con fratture alle gambe, verrà operata questa mattina. Maria è ancora in prognosi".