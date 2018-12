A testimoniare la ricchezza dell’autore, ben 100 opere, una completa documentazione del progetto IMPRINTS che, partito nel 2007 da New York, ha poi toccato: Barcellona (2008), Berlino (2008), Londra (2009), Parigi ( 2009), Abu Dhabi - Cairo (2010), Amsterdam (2010), Roma (2010), Atene (2012), Creta (2012), Izmir ( 2012), Katakolon (2012), Malta (2012), Rodi (2012), Venezia ( 2013), Milano (2015) e Islanda (2018).Claudio Arezzo è un vulcanico figlio dell’Etna - come ama definirsi - che, ben dieci anni fa trasportava con la forza del suo sudore le pesanti tele presso il Castello Normanno di Aci Castello durante le cocenti giornate d’estate. Un giovane poliedrico, di sani principi e forti valori. In una società dove la parola pace per i più va solo fotografata su bandiere colorate per poi essere postata sui social, Claudio Arezzo di Trifiletti invece, sa quanto Pace significhi sacrificio, fatica, sudore e rinunce.Ecco perché le sue opere sono “portali” che accolgono chi vi entra offrendo uno scenario fatto di occhi, foglie, polvere e sudore.non didascalico, dove la multimedialità e l'interazione diventano parte integrante della narrazione e non elementi accessori o di contorno. “Claudio é un artista e concittadino che con le sue opere porta l'energia e la volontà del nostro vulcano Etna nel mondo - dichiara l’Assessore alla Cultura, Barbara Mirabella.Un viaggio attraverso i luoghi, le città, i visi, gli occhi, i colori degli uomini che hanno calpestato le tele. Un suono con una eco forte ma silenziosa che parte dal Palazzo della Cultura di Catania per arrivare negli occhi e nelle orecchie di tutto il mondo. Un dono generoso che Claudio Arezzo di Trifiletti ha voluto con caparbietà condividere.