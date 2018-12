che andrebbe a colpire direttamente i cittadini, in particolare quelli che necessitano del mezzo pubblico per spostarsi, per i quali l'aumento da un euro a un euro e 40 potrebbe rivelarsi un vero e proprio salasso.di 1,40 euro ma il Consiglio comunale etneo, qualche anno fa per evitare che il costo aumentato potesse gravare sulla cittadinanza, aveva stabilito che una quota fosse integrata dal Comune. Come conferma il presidente dell'Amt, Giacomo Bellavia. "Il biglietto costa già 1,40 - afferma - ma i cittadini lo comprano a un euro in virtù di una delibera consiliare. Per il momento comunque - continua - non abbiamo avuto notizie in merito a eventuali cambiamenti. L'azienda non ha intenzione di operare aumenti - prosegue - ma di razionalizzare i costi, intervenendo sugli abbonamenti".la tariffa, potrebbe portare la commissione che sarà nominata per gestire il dissesto a eliminare questo "contributo", per fare cassa. La misura di welfare potrebbe dunque essere annullata, in virtù dell'obbligo di ridurre i costi e aumentare le entrate, tipiche di un ente dissestato.il dissesto non ricada sulle fasce più debili. Opzione ancora percorribile, per quanto la strada sia in salita. Una volta dichiarato lo stato di dissesto, infatti, l'amministrazione dovrà costruire un'ipotesi di bilancio equilibrato che preveda una diminuzione dei costi. Che potrebbero essere ottimizzati in altro modo. Anche se resta la possibilità che tra i primi a essere colpiti potrebbero esserci proprio i fruitori dle trasporto pubblico.