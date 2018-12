Sottoposto ai previsti controlli circa la sua permanenza in casa in determinati orari, imposta dalla misura di prevenzione, per l’interno arco notturno si è assentato dall’abitazione, facendovi rientro solo alle prime luci dell’alba quando ha trovato sull’uscio i carabinieri che non hanno potuto far altro che ammanettarlo. L’arrestato, ammesso al rito per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari così come disposto dal giudice del Tribunale di Catania.