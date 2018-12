San Francesco che ha appena aperto i battenti all'interno dlel'aeroporto catanese di Fontanarossa. E che, secondo quanto riportata dal giornale Cronachedigusto, non venderà arancini per non dover scegliere tra la tradizione, palermitana, che vuole l'uso del femminile, e quella orientale, rigorosamente al maschile., la società di gestione dell'aeroporto, sembra sia stata presa dalla società che si occupa del menù, ovvero la Chef Express. Almeno così affermano dall'azienda che si occupa dello scalo etneo. Anche perché, sul sito dell'azienda palermitana, non c'è traccia della sede dell'aeroporto.orientale hanno una forma diversa oltre che il nome, sono tantissime le prelibatezze che la catena controllata da Feltrinelli offrirà a catanesi e turisti, contribuendo così ad accrescere la fama gastronomica dell'Isola più rande del Mediterraneo. Schiticchi, panelle, cazzilli, sfinciuni e le immancabili focacce non lasceranno di certo scontenti gli avventori. Che magari, dalla nota azienda palermitana, si aspettano sapori nuovi e sapienze tipiche dello street food della parte occidentale dell'isola, facendosi una ragione del fatto che, qui, nella parte orientale, l'arancina proprio non esiste. Ma esiste il fratello appuntito.un noto bar catanese che, per evitare di alimentare la querelle, ha optato per il più democratico - ma anche in odor di sardo "arancinu".Foto East Sicily