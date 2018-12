Sono, in ordine di anzianità, i sostituti procuratori generali Sabrina Gambino e Angelo Gabriele Busacca, e i sostituti procuratori Agata Santonocito e Antonino Fanara. Quest'ultimo e la Gambino hanno fatto domanda anche per l'incarico di procuratore aggiunto a Caltanissetta, dove sono stati nove i magistrati a presentare domanda. Tra gli altri ruoli al vaglio della quinta commissione del Csm quelli per presidente di sezione del Tribunale a Caltanissetta (13 aspiranti), per due presidenti di sezione di Tribunale a Catania (con rispettivamente 15 e 8 domande) e per un presidente di sezione di Tribunale a Caltagirone (11 richieste). (ANSA).