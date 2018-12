il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Catania organizza presso la Corte coperta di Via Dusmet una tavola rotonda dal titolo “What Remains?”anni dalla sua promulgazione, anche alla luce dei recenti e drammatici accadimenti connessi ai processi migratori. La tavola rotonda infatti affronterà anche il tema del significato del valore sociale, politico e simbolico dei “resti” dei corpi migranti. Per questa ragione, la tavola rotonda inaugurerà anche la mostra fotografica di Max Hirtzel dal titolo “Corpi migranti” (presente l’autore) e un’esposizione di rappresentazioni cartografiche e graphic novel sul tema.Giorgia Costanzo, Silvia Dizzia, Daniela Fisichella, Federica Frazzetta, Felice Giuffrè, Stefania Mazzone, Maria Donata Napoli, Matteo Negro, Guido Nicolosi, Gianni Petino, Gianni Piazza, Stefano Principato, Luca Ruggiero