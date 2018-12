Migranti sfrattati, nasce un progetto della cooperativa San Francesco

Il progetto prevede, attraverso una equipe multidisciplinare, il sostegno alla ricerca di una abitazione adeguata al nucleo familiare in uno dei 15 comuni del Calatino Sud-Simeto, garantendo un sostegno economico per l’affitto, le spese di gestione e l’allestimento; e l’assistenza all’inserimento lavorativo dei componenti adulti e quello scolastico dei componenti in età scolare. Altri servizi attivi sono l’assistenza legale, la mediazione culturale, i corsi di alfabetizzazione per gli adulti e i corsi di formazione.

«La Cooperativa San Francesco si dimostra disponibile ad accogliere all’interno di tale progetto quelle famiglie che dovranno lasciare il CARA di Mineo e che fossero interessate a integrarsi all’interno del territorio» sottolinea Aldo Piazza, Presidente della Cooperativa San Francesco.





In risposta all’emergenza, la Cooperativa San Francesco intende segnalare il progetto Re.Sta.Li., finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con i fondi dell’8x1000, e avviato dalla stessa al fine di attuare interventi di integrazione e accompagnamento all’inserimento socio-economico-lavorativo per i nuclei monoparentali e familiari di cittadini stranieri che abbiano il permesso di soggiorno sia con protezione internazionale che umanitaria.