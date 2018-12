Si conclude con una sentenza assolutoria emessa dalla terza sezione penale del Tribunale di Catania il processo di primo grado che ha visto imputati cinque lavoratori forestali dell’antincendio,accusati di omissione di atti d’ufficio e di interruzione di pubblico servizio. L’episodio che li ha portati davanti ai giudici risale all’estate del 2014 quando è scoppiato un incendio all’interno del Parco Regionale dell’Etna. Secondo la tesi accusatoria non avrebbero ottemperato agli ordini ricevuti e sarebbero intervenuti in ritardo. Una condotta che avrebbe influito “nell’efficacia delle operazioni di repressione dell’incendio”.L’accusa aveva chiesto per gli imputati una condanna a 9 mesi, tranne per Longo a 1 anno e 2 mesi. Il Tribunale (Urso presidente, Corrao e Rapisarda a latere) al termine della camera di consiglio ha assolto - come detto - i cinque forestali. Si scrive la parola fine a un calvario giudiziario durato quattro anni, con tutte le ripercussioni anche professionali per gli imputati. Le motivazioni saranno depositate tra 90 giorni.