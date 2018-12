che l'assessore alla Famiglia e ai servizi sociali, Giuseppe Lombardo, ha inaugurato nei locali dell'asilo nido di via Fiorita, a San Nullo, alla presenza della presidente della sezione civile del Tribunale di Catania, Marisa Acagnino, e di tutti i rappresentanti delle realtà che hanno reso possibile la realizzazione del progetto, finanziato con i fondi della legge 285/1997. Tra gli intervenuti, Glauco Lamartina e Giuseppe Scionti, per l'Ati “Marianella Garcia - Prospettiva” che si è aggiudicata il servizio per diciassette mesi, i governatori Francesco Milazzo e Giambattista Sallemi per il Rotary, che ha realizzato la videosorveglianza dei locali, Domenico Infermo e Alessia Grasso per l'Ikea, che ha fornito gli arredi.che avvicina l'amministrazione comunale alla città e ai cittadini in una problematica complessa, sotto il profilo relazionale ed emotivo, come quella che deriva dai conflitti genitoriali. Il nostro lavoro, svolto in stretta collaborazione con il tribunale, vuole dare seguito a un dovere di giustizia, nell'interesse primario del minore, ma allo stesso tempo intende incidere sul contenimento dei costi sociali”.essenziale di supporto ai provvedimenti del giudice, perché noi possiamo scrivere sentenze meravigliose, capolavori di diritto, ma se poi non ci sono gli operatori sociali che sul territorio, insieme alla famiglia, hanno gli strumenti per intervenire e riavvicinare i figli ai genitori tutto il nostro lavoro si perde nel vuoto. E la corte di giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia più volte, su questo fronte, proprio per la mancanza di strumenti idonei a fare eseguire le sentenze dei giudici”.di rendere un servizio alla collettività, e hanno manifestato la disponibilità a incrementare le occasioni di collaborazione. Lo Spazio Neutro si avvale dell'operato di educatori, psicologi, assistenti sociali che lavorano per favorire gli incontri tra figli e genitori, e monitorano le attività attraverso un sistema di videosorveglianza che ha la sua cabina di regia in locali attigui a quelli preposti ai colloqui, arredati con divani, tavoli e sedie, giochi, libri, e arricchiti tra l'altro dalla presenza di un colorato murales realizzato dai bambini del centro.