Commercialista catanese fermato a Milano per riciclaggio

Lo riporta, stamani, il Corriere della Sera. L'uomo, Giancarlo Cervino, di 51 anni, secondo quanto riferito dagli inquirenti stava per fuggire ad Antigua. E' stato bloccato su ordine della Procura di Milano (assieme a un imprenditore bolognese, Massimo Alvares) con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alle false fatture e al riciclaggio. Il commercialista - scrive il quotidiano - e' l'autore del manuale "Antiriciclaggio per i professionisti" (Giuffre' ed.). Secondo le indagini dal 2012 ad oggi, tramite sovrafatturazioni di spazi pubblicitari nei gran premi di Formula 1 e del MotoGp, sarebbe riuscito a movimentare 100 milioni di euro da Austria e Cina rientrati poi in Italia al riparo dal fisco.