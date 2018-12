La scorsa notte, la pattuglia del Nucleo Radiomobile impegnata nel controllo del territorio li ha sorpresi in via Carrata mentre caricavano su di un furgone la refurtiva razziata - elettrodomestici e suppellettili vari - in quattro diversi appartamenti del complesso residenziale denominato “I giardini e le terrazze di Fondachello”, ai quali avevano parzialmente divelto le porte d’ingresso. A seguito di perquisizione, i militari, oltre a degli attrezzi da scasso, hanno rinvenuto e sequestrato nelle tasche del minorenne un coltello a serramanico. La refurtiva nei prossimi giorni sarà restituita al legittimi proprietari, mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.