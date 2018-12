L'uomo, al termine di una brillante attività info investigativa condotta dai carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Giarre, era stato trovato in possesso di 90 chili di marijuana e 195 grammi di cocaina. Al termine della requisitoria il pubblico ministero, che aveva contestato al 37enne anche l'aggravante dell'ingente quantità, aveva chiesto una condanna a 9 anni di carcere. Si dicono soddisfatte dell'esito del processo in primo grado i due difensori di fiducia, Maria Caterina Caltabiano e Maria Elisa Ventura. “Siamo soddisfatte del risultato considerati anche i capi di imputazione e la richiesta formulata dal pubblico ministero – commentano – Chiaramente ci riserviamo di fare appello”.Ben 90 i chili di droga sequestrati in quell'occasione dai militari dell'Arma. Altri 40 chili vennero trovati, invece, nell'abitazione di una donna di 66 anni residente a Riposto. Negli stessi giorni anche i finanzieri della Compagnia di Riposto e la Polizia di Acireale recuperarono altri chili di marijuana lungo la costa ionica. Le Fiamme Gialle individuarono oltre 40 chili tra gli scogli di Torre Archirafi e Praiola. Altre decine di chili furono recuperati dagli agenti del Commissariato di Polizia di Acireale. Un carico di droga forse proveniente dall'Albania e gettato in mare dai trafficanti probabilmente per timore di essere arrestati.