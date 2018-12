L’emendamento all’articolo 60 del ddl bilancio presentato dai deputati leghisti blocca le sanzioni per la violazione al patto di stabilità e al saldo di competenza per i comuni in dissesto che però hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale di giugno 2018. Una norma praticamente tagliata su misura per Catania che così riuscirebbe ad evitare sanzioni pesantissime e vedrebbe arrivare nelle sue casse circa 7 milioni di euro.

Soddisfatto anche il rappresentante della Lega nella giunta Pogliese, Fabio Cantarella: “Ringrazio i deputati della Lega Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla e Tomasi che in commissione bilancio si sono battuti per Catania come se fosse la loro città. E’ un importante segnale di attenzione che ci incoraggia e ci consente di procedere con maggiore serenità sulla strada del risanamento dei conti”.

Nulla di più falso, l’emendamento c’è ed è stato anche approvato dalla commissione bilancio” lo annuncia il sottosegretario all’Interno e commissario regionale della Lega Stefano Candiani.questa situazione difficile”.