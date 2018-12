nord della Cina, frequenteranno il corso propedeutico di lingua italiana della Scuola di Lingua e Cultura italiana per stranieri diretta dalla professoressa Sissi Sardo e successivamente si immatricoleranno ai corsi di laurea triennale in Informatica e in Economia aziendale. Il rettore Francesco Basile li ha ricevuti in rettorato insieme con le delegate alla Internazionalizzazione Maria Alessandra Ragusa (ambito scientifico) e Renata Rizzo (ambito bio-medico).verso l'area geografica e culturale dell'Asia orientale e meridionale e, in particolare, verso la Cina e, inoltre, siamo disposti ad ampliare il numero dei posti disponibili nei corsi di laurea per studenti cinesi".