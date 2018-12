E' in quel luogo che secondo l'accusa il marito, già condannato in primo grado per omicidio, avrebbe ucciso la moglie al culmine di una violenta lite. Della donna, di cui non si è mai recuperato il cadavere, non si hanno notizie dall'agosto del 2010.Non sarà infatti consentita la presenza del pubblico, come era già successo nel corso del processo di primo grado. Anche in quel procedimento i giudici della Corte d'Assise si recarono nella residenza di Salvatore Di Grazia e della moglie. Una richiesta che permise ai componenti del collegio di poter rendersi conto di persona di alcuni aspetti legati al giardino, ai vari percorsi e alle possibile vie di fuga della zona.Un modo anche per facilitare le discussioni di accusa, parti civili e difesa. La Corte d'Assise d'Appello, presieduta dalla giudice Elisabetta Messina, ha invece rigettato le istanze di rinnovazione dibattimentale che erano state presentate nella scorsa udienza dai difensori dell'imputato, gli avvocato Giuseppe Rapisarda e Paola Paladina.