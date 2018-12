né manifesta disperazione per la perdita, o colpa”, per quello che ha fatto. Il 16 novembre, a 24 ore dall'omicidio, dopo aver massacrato il piccolo Lorenzo sbattendolo per terra, Valentina è seduta davanti ai magistrati.Quella che sembrava una storia d'amore diventa un incubo.raccogliendo gli elementi di diritto che sono serviti a portare Valentina in carcere, dopo l'atroce omicidio. Le indagini, curate dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo, hanno ricostruito quegli attimi terribili dello scorso 14 novembre. Valentina è crollata, ma nella sua mente cosa è accaduto?Com'è arrivata, a 26 anni, ad uccidere il proprio bimbo?È una ragazza normale, che però soffre per la prematura scomparsa della madre. Accanto a lei c'è quasi sempre la nonna paterna.Ma quando resta incinta, Valentina vuole tornare nella sua casa, a Catania, racconta che il compagno non vuole seguirla per lasciare la sua città d'origine. La ragazza, che sta per diventare madre, affronta la gravidanza da sola.A questo punto avviene un primo episodio rilevante, una infezione post parto e molti dolori: Valentina deve curarsi e non può allattare il bimbo, di lui si occupa la nonna. Lei nel frattempo si sente “stanca”, ai magistrati racconta di pensare al suo ex convivente che non l'ha seguita.Dopo il parto, dichiara agli inquirenti un'amica di famiglia, Valentina inizia un periodo molto difficile, più volte ripete di non volerlo quel bimbo, che non sarebbe mai dovuto nascere e che avrebbe preferito “una femmina”.Le notti di Valentina sembrano infinite, quando il bimbo piange lei non si alza, lo lava raramente. Nella sua mente c'è già il germe della depressione.scrivono gli inquirenti – aveva palesato fin da subito un atteggiamento di insofferenza e di malessere nei confronti del bambino”. Continua il nervosismo di Valentina, sembra entrata in un tunnel dal quale nessuno riesce a farla uscire, neanche suo padre, che più volte minaccia di toglierle il bambino “a seguito dei maltrattamenti che gli infliggeva e del fatto che dimostrava costantemente di non accettarlo e che avrebbe preferito una femmina”.memoria, percezione e ragionamento, non si apprezzano inoltre disorganizzazioni formali del pensiero né contenuti patologici come delirii o interpretazioni deliranti. Di contro, l'affettività appare molto disturbata. È in atto presente uno stato depressivo espresso con inibizione psicomotoria, appiattimento emotivo e assenza di risonanza emotiva alla realtà circostante”La sua rabbia cresce, non appena apprende che non potrà andare dove voleva. In quel momento, il bimbo viene accudito costantemente dalla nonna. Lei, Valentina, è davanti al computer. Il bimbo piange un po', interviene la nonna, poco dopo viene preso in braccio dalla madre. Entra nella stanza da letto, la porta si chiude. In quel momento, mentre vede “tutto nero”, Valentina diventa una madre assassina.