alla IV Conferenza Regionale sulla Cooperazione Internazionale di Polizia. Conferenza che si è tenuta al Monastero dei Benedettini stamattina. “L’interscambio informativo con tutte le altre forze di pubblica sicurezza è il futuro della lotta alla criminalità – continua d’Angelo – non esistono più frontiere per un criminale e noi, dipartimento della pubblica sicurezza, abbiamo lavorato molto su questo aspetto”.alla presenza del Questore di Catania Alberto Francini, dal magnifico rettore Francesco Basile, da vice Prefetto Enrico Gullotti e dal procuratore Roberto Sajeva “Catania è una città importante dal punto di vista del controllo delle attività del Mediterraneo”, continua il vice capo della polizia D’Angelo. “Le priorità sono i pattugliamenti congiunti e ci siamo spinti oltre l’area Schengen e cioè Cina, Thailandia, Australia e tantissimi altri paesi – prosegue D’Angelo – e l’Italia è uno dei paesi più sicuri del mondo”.”I cittadini Italiani sotto il profilo della sicurezza contro gli atti di terrorismo possono stare tranquilli – aggiunge Il questore Francini – noi siamo nell’area del Mediterraneo, esposti, ma sappiamo che i flussi terroristici non transito dai normali canali dell’immigrazione. In ogni caso abbiamo sviluppato un “know-how” che ci permette di identificare e conoscere le posizioni di tutti quelli che sono sbarcati nei mesi precedenti, ora il fenomeno è molto diminuito, ma l’allerta e la vigilanza resta alta”.del Presidente della Corte d’Appello Rosa Anna Castagnola e del sostituto procuratore Alfio Gabriele Fragalà. Intervenuto alla conferenza l’assessore comunale alla ecologia, ambiente e sicurezza Fabia Cantarella in rappresentanza del sindaco di Catania Salvo Pogliese.