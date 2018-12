Uno spettacolo accattivante dal sapore tipicamente natalizio composto dalle tradizionali melodie che ci riportano e ci legano a questa sentita ricorrenza ed anche ad altri svariati brani che ruotano intorno a delle tematiche importanti come l’amicizia, la fratellanza, la pace e la buona società.ed elegante e le musiche saranno in grado di far sognare gli spettatori grazie all’esecuzione dal vivo da parte dei musicisti che attraverso note e parole faranno riemergere e ricordare il vero messaggio della Natività.la spensierata “Let it snow”, “Jingle Bells” ai classici della tradizione anglosassone come “White Christmas” e “The Christmas song”, ma anche tematiche importanti contro la guerra come “Imagine” e l’importanza dell’amicizia con “That’s what friend are for you “ di Burt Bacharach e, ancora dell’amore con “The greatest love of all” e tanti altri.e con la collaborazione con l’associazione culturale libera Amigdala. Vi aspettiamo per sognare insieme attraverso le note musicali natalizie.