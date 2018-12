L’aggressore, nonostante la presenza degli agenti di Polizia che nel frattempo lo avevano bloccato cercando di trattenerlo con non poca difficoltà, aveva continuato a minacciare di morte il fratello profferendo le seguenti parole: “Tanto ti ammazzo”.

M. C., già nel mese di ottobre dello scorso anno, aveva tentato di aggredire la madre e il fratello sempre utilizzando delle forbici senza però riuscire nell’intento.

Pertanto, il soggetto veniva tratto in arresto per i reati sopra indicati e condotto presso gli uffici della Questura di Catania; lo stesso, su disposizione del P.M. di turno, veniva associato presso la locale Casa Circondariale di “Piazza Lanza” in attesa della convalida del Giudice.

La Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato M.C. (classe ‘58) per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Nel pomeriggio di ieri, il personale delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, su disposizione della S.O., veniva inviato presso un’abitazione nel quartiere Picanello dove era stata segnalata una animata lite in famiglia con soggetto armato di coltello. Sul posto gli operatori dopo essere entrati all’interno dell’appartamento, trovavano due uomini riversi a terra, uno con il volto tumefatto e una ferita sullo zigomo destro e l’altro con ferite sanguinanti al braccio destro e alla mano destra. Gli agenti accertavano che il M. C. era entrato all’interno dell’abitazione, per futili motivi ed in preda all’ira e, brandendo una forbice aveva colpito più volte il fratello agli arti superiori; questi al fine di difendersi aveva colpito l’aggressore al volto procurandogli una ferita allo zigomo destro.