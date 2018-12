Durante un servizio antidroga, eseguito ieri sera nel cuore del quartiere San Cristoforo, gli uomini del Nucleo Operativo hanno riconosciuto ed osservato il pusher mentre prendeva contatti con diversi clienti in transito per via Stella Polare, prendere l’ordinazione, dirigersi all’interno della propria abitazione e tornare in strada e consegnare la droga in cambio di denaro.tramite perquisizione domiciliare terminata con il rinvenimento e sequestro di: circa 300 grammi di marijuana, della cocaina in pietra per circa 5 grammi e un bilancino elettronico di precisione. L’arrestato, in attesa del rito per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.