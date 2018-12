Il killer dell'ispettore della Squadra Mobile Giovanni Lizzio, ucciso il 27 luglio 1992, sta scontando la condanna all'ergastolo al carcere milanese di Opera. La scelta di "pentirsi" è stata presa lo scorso aprile. Francesco Squillaci, figlio di Pippo e fratello di Nicolò e Massimo, è stato un esponente di spicco della famiglia catanese di Cosa nostra. I "Martiddina" avevano (anzi hanno) il loro quartier generale a Piano Tavola, frazione di Belpasso. Il padre Pippo era molto vicino al Malpassotu, Giuseppe Pulvirenti, braccio militare di Nitto Santapaola. In merito al "finto" attentato alla villa di Mario Ciancio Sanfilippo, Squillaci ha già raccontato di aver saputo che tra il 1989 e 1990 (l'attentato poi è stato denunciato ad agosto 1990) Francesco Mangion aveva discusso con suo padre del progetto di simulare una sorta di intimidazione a Ciancio in modo da farlo passare come una "vittima di mafia", in quanto in quel periodo ci sarebbe stata un'indagine a suo carico da parte della magistratura catanese.Il magistrato Antonino Fanara, applicato sostituto procuratore generale in questo procedimento in cui rappresenta l'accusa insieme alla pg Miriam Cantone, ha chiesto l'acquisizione dei verbali di Francesco Squillaci. A questa richiesta il difensore di Ciancio, l'avvocato Carmelo Peluso, si è riservato di dare un parere solo dopo aver consultato i documenti che sono stati messi a disposizione solo oggi.di una serie di sentenze inerenti la storia di Cosa nostra dal 1980 ad oggi, e inoltre la possibilità di poter eseguire una perizia tecnico-contabile (sempre dall'agenzia Pricewaterhouse Coopers che si è occupata della consulenza nel procedimento di primo grado) sugli anni 1974-1975 in modo da diradare qualsiasi dubbio in merito alla provenienza dei capitali investiti in varie operazioni finanziarie nel 1976 (oggetto di una relazione della Guardia di Finanza dell'epoca) e che rappresentano secondo il Tribunale Misure di Prevenzione l'origine della sperequazione a cascata che ha portato al decreto di confisca dell'impero societario ed editoriale di Mario Ciancio Sanfilippo. Sulle sentenze e sulla consulenza contabile non c'è stato il consenso della difesa, che sul primo punto (anche in questo caso) ha chiesto alla Corte di poter esaminare l'elenco offerto dalla Pg. A questo punto il collegio, visto l'accordo delle parti, ha formalizzato l'acquisizione dei verbali dei pentiti, tranne quelli di Francesco Squillaci. La difesa tra i documenti depositati ha prodotto un articolo del 2012 firmato dal professore Pietro Barcellona e una dedica del giornalista ucciso dalla mafia Giuseppe Fava a Mario Ciancio del 1972.La Corte ha rinviato il procedimento al 15 gennaio 2019, lo stesso giorno in cui è previsto il processo penale.