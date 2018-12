La madre di 26 anni, catanese, arrestata per l'omicidio del piccolo Lorenzo di appena tre mesi, si trova in carcere; l'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo, sta svelando particolari inquietanti su come l'omicidio del piccolo sarebbe avvenuto “con dolo”, cioè con l'intenzionalità di ucciderlo.– che il piccolo Lorenzo ha subito svariati e gravi traumi incompatibili con un solo, sebbene violento, colpo”.. Il giudice sottolinea che la sua valutazione è tratta da "affermazioni degli stessi medici che lo hanno tenuto in cura e dal medico legale che ha eseguito l'autopsia" che ha depositato una primissima relazione dalla quale "emergeva la presenza di svariate fratture della teca e della fossa cranica". Dai rilievi, osserva il Gip, si rileva "la particolare efferatezza della condotta tenuta dall'indagata e la non completa veridicità neppure della dichiarazione dalla stessa resa in sede di interrogatorio assistito, che può e deve ritenersi solo parzialmente confessoria".