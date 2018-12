Si è difeso dalle accuse contestate Salvatore Di Franco, socio in affari di Morosoli, finito ai domiciliari per turbativa d'asta e corruzione nell'ambito dell'inchiesta Aetna. È durato oltre un'ora l'interrogatorio di garanzia che si è svolto oggi al Palazzo di Giustizia di Catania. L'indagato, difeso dall'avvocato Walter Rapisarda, ha respinto gli addebiti mossi dalla giudice che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare. L'indagine della Guardia di Finanza, condotta dalla pm Alessandra Tasciotti e dal coordinatore del gruppo dei reati contro la Pubblica Amministrazione Fabio Regolo, ha fotografato il "sistema" messo in campo da Francesco Russo Morosoli, interrogato ieri dalla Gip, per avere "il monopolio" della gestione "turistica" del vulcano Etna., ha deciso di rispondere alle domande della Gip Giuliana Sammartino. All'interrogatorio di garanzia era presente il suo legale di fiducia, l'avvocato Alberto Ranno.