, ed al consiglio di amministrazione, nelle persone del presidente Giacomo Bellavia e dei consiglieri Agata Parisi e Serena Spoto, hanno partecipato i sindaci dei comuni di Misterbianco, Mascalucia, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, Acicastello, Motta Sant'Anastasia, San Gregorio di Catania, Sant'Agata li Battiati, Nicolosi e San Pietro Clarenza., anche tenendo conto di una perfetta integrazione con i comuni confinanti con la città di Catania, ed è stata raccolta la disponibilità dei comuni intervenuti a collaborare per la creazione di percorsi dedicati tesi ad effettuare un collegamento diretto con il centro cittadino. Dalla riunione sono emerse da un lato l’esigenza di instituire un tavolo di confronto con la Regione Siciliana, così da ridefinire le esigenze relative al TPL dei comuni partecipanti, nonché dall’altro quella di organizzare una nuova riunione tecnica entro 10 giorni per presentare delle proposte di nuove linee, organizzate per sottogruppi omogenei di comuni.interessati la nuova rete delle linee che AMT intende mettere in campo – dichiara il presidente Bellavia – prolungando le linee verso i paesi etnei per migliorare la ‘mobilità sostenibile’ e quindi riducendo il flusso di auto che giornalmente confluiscono a Catania e agevolando il pendolarismo. Abbiamo molto apprezzato che tutti i sindaci, a partire dal sindaco Pogliese, abbiano manifestato un forte interesse al tema della mobilità e del trasporto pubblico locale, al fine ultimo di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell’aerea metropolitana di Catania”.