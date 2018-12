Ale e Franz rendono omaggio a Gaber e Jannacci

Il

arrivano al Teatro Vittorio Emanuele di Messina

, una delle coppie comiche più note e amate dal pubblico, con lo spettacolo musicale "

", un intenso omaggio a

e

.

Scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis, con la regia di Alberto Ferrari, "Nel nostro piccolo" si può definire lo spettacolo della maturità per questi due attori eclettici e straordinari.

Ma Ridendo.

che ci hanno, grazie al cielo, condizionato: Giorgio Gaber e Enzo Jannacci.

Loro sono stati la scintilla che ci ha permesso di vedere l'uomo come il centro di tutto.

Conoscere il suo mondo. Vederlo mentre ci gira intorno.

Ci hanno mostrato che chi si muove e vive accanto al nostro fianco, chi cammina nelle strade, chi respira la nostra stessa aria, sono uomini, persone, uguali a noi.

Tutto questo porteremo con noi, sul palco, quei pensieri, quelle parole, quelle note, in cui c'è anche il punto di partenza, la nostra piccola storia.

Il nostro piccolo. E vi racconteremo la fortuna di aver potuto respirare la stessa aria che Gaber e Jannacci respiravano.

L'aria di Milano. Di quegli anni.

Nel nostro piccolo.

Luigi Schiavone alla chitarra, Fabrizio Palermo al basso, Francesco Luppi alle tastiere e Marco Orsi alla batteria.Lo spettacolo sarà replicato anche ale le date di Messina e Catania sono organizzate daNel "Nostro piccolo" è un viaggio alla ricerca del nostro punto di partenza, quello che ha mosso la nostra voglia e ricerca di comicità., con le proprie idee, di vedere dentro la vita di ognuno. Raccontare le piccolezze, le sconfitte, le paure che ci accompagnano. Sempre Ridendo.La forza di trasmettere emozioni vere: i fallimenti di una vita, la delusione degli ideali, la conoscenza profonda di sentimenti penetranti, come l'amore. La gioia della vita. Ridendo ovviamente. Ridendo riusciamo a scoprire i nostri difetti. La risata è il nostro veicolo fondamentale per riuscire a parlare di noi senza prenderci troppo sul serio.ci siamo imbattuti nei nostri punti fermi,Ma sempre, e comunque un mondo vero, reale. Senza timori, senza remore., e mille volte ancora sentiremo, perché le emozioni non finiscono mai.Prevendite già attive sui circuiti: www.ticketone.it