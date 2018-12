poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera, la pattuglia del Nucleo Radiomobile nell’eseguire un posto di controllo in quella Contrada Murazzotto, ha imposto l’alt alla Fiat Punto di colore nero condotta dal giovane randazzese che, invece di fermarsi, ha forzato l’andatura fuggendo via. Durante il concitato inseguimento, il 23enne si è disfatto di una busta di plastica lanciata in strada dal finestrino dell’auto che, recuperata successivamente dai militari, conteneva mezzo chilo di marijuana sottoposta a sequestro.Bloccato ed ammanettato, dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.