Oggetto del contendere è il mercatino natalizio autorizzato proprio nella strada: una serie di casette di legno, come se ne vedono in altre traverse della via Etnea, che non piacciono a uno degli animatori della strada, e proprietario di due negozi, che contesta l'idea, evidenziando come questa si discosti dal lavoro avviato negli anni per offrire un luogo elegante e curato.imprenditore e motore della via Spedalieri pedonalizzata. Immaginavo un epilogo diverso per la festa dei 20 anni da quel 8 dicembre 1998, quando assieme al gruppo di commercianti che qui lavorava, realizzammo l'arredo urbano della piccola isola pedonale di via Etnea. Fiori, alberi, sedute ornamentali in cotto siciliano e maioliche policrome donate alla città. Di quel manipolo di volenterosi siamo rimasti in due, con le nostre attività e la caparbia ostinazione nel difendere una visione elegante di spazio urbano, di bellezza e stile di vita.centro storico caotico di Catania - prosegue. Non tutti hanno contribuito a mantenere questo patrimonio. Qualcuno pensava che quei giardinieri impegnati a sistemare le aiuole li mandasse il Comune, per non dire degli operai che, puntuali, montavano le luminarie di Natale già a novembre. Come se esistesse un'’amministrazione comunale tanto eccellente da inserire il logo dei loro negozi nelle targhe predisposte, così senza sborsare un centesimo. Magari erano ingenui o… astuti. Già., è stata spezzata. Solo io non condivido la presenza di bancarelle dove non c’è spazio per metterle. Sono solo a non amare, non ce la faccio, le casette accampate sui marciapiedi "cafuddate" fin quasi dentro i negozi. Solo io, magari non apprezzo la musica “a vuci di testa” come s’addice alle sagre di paese. Mi trovo solo a criticare il limite di spazio per il passaggio della gente, un metro e mezzo, come il corridoio di casa o la fiera. Magari, se sbaglio, starei rischiando frotte di clienti attirati dalle creatività degli hobbisti per filosofeggiare di estetica, bellezza e flussi di clienti. O, magari, la “miniera d’oro” è un falso mito e, nei giorni di grande affluenza, non crea traffico ma se ne nutre. Il mio impegno per via Spedalieri finisce qui e mi dispiace, perché, dai, la storia di ciò che abbiamo fatto e la parola valgono sempre ancora più di mille timbri. Per me. Buon lavoro a tutti" - conclude.il mercatino sia stato realizzato. Come sottolinea una delle organizzatrici che replica a Ferraguto sottolineando come gli altri commercianti abbiano, al contrario, accolto l'iniziativa sottoscrivendone la richiesta. Un aspetto sottolineato anche dall'assessore alle Attività produttive, Ludovico Balsamo.negli anni passati ha avuto successo e le organizzatrici si sono dimostrate collaborative garantendo prodotti artigianali di qualità. Le autorizzazioni sono state rilasciate di fronte a regole certe e con tutti i nulla osta degli altri esercenti- precisa ancora. Non abbiamo rilasciato nessun suolo pubblico davanti alle pertinenze dell'imprenditore che non condivide l'iniziativa che, al contrario, l'amministrazione ritiene valida". Ancora di più in questo periodo di vacche magrissime, e dopo l'appello dell'amministrazione Pogliese agli imprenditori di aiutare la città per questo periodo natalizio.