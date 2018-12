Inizia così il racconto dell'orrore, davanti ai magistrati, della madre catanese che è stata arrestata per l'uccisione del proprio bimbo di appena tre mesi.Un attimo in cui la donna sostiene di aver perso la consapevolezza di cosa stesse accadendo. Mentre parla, la giovane madre catanese, di 26 anni, guarda la foto del letto contro cui ha scagliato il piccolo. “Quando l'ho lanciato – continua – l'ho fatto perché mi si è oscurata la mente, non ho visto più, non riesco nemmeno a spiegare cosa mi è successo”.uel giorno non stavo proprio bene, avevo giramenti di testa, avevo un forte mal di testa; non ricordo perché l'ho lanciato. Io comunque non volevo uccidere mio figlio, non ho mai pensato di farlo”.me da circa 5 minuti, perchè prima lo teneva mia nonna sempre nella stessa stanza da letto. Una volta che mia nonna mi ha dato il bimbo se ne è andata nell'altra stanza, nel salone credo, io sono rimasta sola con il bambino, sono rimasta sempre in piedi con il bimbo in braccio, sempre nello stesso punto, dopodiché mi è venuto quel momento di buio che ho prima descritto”.Un momento di buio, la madre non sa dire quanto sia durato. “In tutto, da quando mia nomma mi ha dato il bambino e se ne è andata nell'altra stanza a quando io l'ho lanciato a terra, saranno passati circa 5 minuti”.La madre non sa da quando il bimbo sia stato a terra, non sa quanto tempo sia passato prima che si rendesse conto di ciò che aveva fatto. “Lorenzo quando era a terra non perdeva sangue, aveva però gonfia tutta la parte laterale del cranio, non ricordo ora se quella sinistra o quella destra”.dice una bugia alla nonna, sostiene che il bimbo le era scivolato dalle braccia perché si era spaventata”.intubato, “pallido e ipoteso”. I medici scoprono che ha un “imponente ematoma” e numerose emorragie.Sono attimi terribili, il bimbo inizia una lunga agonia e il giorno dopo muore.Nel certificato di pronto soccorso ci sono delle parole, trascritte, pronunciate dalla madre, secondo la quale il bambino “era caduto accidentalmente dalle braccia a causa di una spinta che si era dato da solo”. Ma la realtà, purtroppo, è ben diversa.