Grande successo per la quarta edizione di “Via dei Corti”

l’amministrazione comunale di Gravina di Catania, sempre in prima linea per la buona riuscita del Festival. Altrettanto doveroso – conclude Cristaldi – ringraziare tutti i componenti dello staff, gli studenti della sezione Campus e soprattutto i numerosi volontari, vera anima del Festival”.

Proiezioni, campus con studenti di scuole superiori, siciliane e non, e universitari, durante i quali gli appassionati di cinema hanno potuto dialogare con personalità di spicco del panorama nazionale, tra cui, solo per citarne alcuni: gli attori

i registi

con

la scrittrice

, il cantautore

). Tra i premiati anche il giovane regista catanese

il fotografo

) e il direttore artistico del Festival di Lenola,

). Due le menzioni speciali Campus, a

, rispettivamente per “Sono un supereroe” e “Smiley”.

La kermesse, organizzata dalle associazioni Gravina Arte e No_Name con il Patrocinio del Comune di Gravina di Catania ha catalizzato nella cittadina etnea artisti di fama nazionale, scuole da tutta Italia e tantissimi giovani, curiosi di scoprire il mondo del cinema e non solo. Durante la serata conclusiva del Festival, domenica 2 dicembre, tanti ospiti, tra cui Tony Sperandeo, Uccio De Santis e Mario Incudine, che si è esibito insieme ai giovani dell’Associazione Gravina Arte. Per il sindaco Massimiliano Giammusso “Grazie a voi la città di Gravina di Catania è diventata al centro di un’importante dibattito culturale, arricchito dalla presenza di ospiti di rilevanza nazionale”. Per l’assessore alla cultura Patrizia Costa “l’appuntamento, come da quattro anni a questa parte, è per l’anno prossimo. Come amministrazione siamo lieti di sostenere progetti come questi”.Premio al Talento sicilianoPremio Wow in SicilyPremio al Talento sicilianoPremio al Talento sicilianoPremio Miglior Opera Prima con “L’Eroe”),Premio Film in Sicily“Transfert”),Premio Film in Sicily con “Malarazza”Premio Miglior Commedia indipendente 2018 con “Peggio per me”Premio CineMigrare 2018,“19’ 35’’” e “L’amore non ha religione”);Premio al Talento siciliano“Cetti voti” (Premio Globus per la valorizzazione del territorio),Premio al Talento sicilianoPremio Una Vita per il CinemaEcco invece: “The essence of everything” di Daniele Barbiero per la; “Inanimate” di Lucia Bulgheroni si aggiudica il; “La finestra sul porcile” di Salvo Manzone vincitore per la; infine, “Split screen” dell’I.C.S. San D.Savio Sicignano Degli Alburni (SA), per la sezioneL’appuntamento è per l’anno prossimo con la quinta edizione del Festival “Via dei Corti”.Miglior Film “The essence of everything” di Daniele BarbieroMiglior Regia “El Atraco” di Alfonso DiazMiglior Montaggio “The essence of everything” montaggio di Gianluca ConcaMigliore Sceneggiatura “Nightshade” sceneggiatura di Jeroen Scholten van AschatMigliore Fotografia “The essence of everythings” fotografia di Andrea ReitanoMiglior Colonna sonora “El Atraco” musiche di Miquel CollMiglior Soggetto “Ieri e domani” soggetto di Lorenzo SepaloneMiglior Interprete Lino Guanciale per “Il regalo di Alice”Premio Giuria Giovani “Il regalo di Alice” di Gabriele MarinoPremio Giuria del Pubblico “Il regalo di Alice” di Gabriele MarinoMiglior Film “Inanimate” di Lucia BulgheroniPremio Via dei Corti – Palermo Comic Con alla Miglior Regia (in collaborazione con DirtyDozen e Movie Talk) “Inanimate” di Lucia BulgheroniMiglior Film “Split Screen” dell’I.C.S. San D.Savio Sicignano Degli Alburni (SA)Miglior Regia - “Coi Nostri occhi” del Liceo Laura Bassi di BolognaMiglior Montaggio - “Split Screen” dell’I.C.S. San D.Savio Sicignano Degli Alburni (SA)Miglior Colonna sonora - “Ninna nanna oltre il mare” di Coro IC Vedelago (TV)Miglior Sceneggiatura - “Intrecci” di Casa Italia CinaMiglior Fotografia - “Rifugio” della Scuola Media Balletti Di Quattro Castella (RE)Premio speciale per scuola siciliana “Il compleanno di Sara” dell’IC R.L. Montalcini (AG)Menzione per il Messaggio educativo - “Cartelli animati” di G. De Bottis Di Torre del Greco; Menzione per i Contenuti - “Perfection” di P.F. Ferraironi Triora (IM); Menzione per l’originalità - “Pinocchio non dice bugie” di 69° C.D. Napoli “S. Barbato”; Menzione per contenuti storico sociali - “La famiglia di ieri e di oggi” di IC Castelforte - Milturno; Menzione per il tema trattato - “Il mare ci ha visti insieme” dell’I.I.S. Remo Brindisi- Comacchio”, infine Menzione speciale per “Power off” dell’I.C. 70 Marino – Santa Rosa Di Napoli.