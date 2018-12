Lo sa bene il sindaco Pogliese, e lo sa bene il Consiglio comunale che sta infatti accelerando per la trattazione e l'approvazione del Rendiconto 2017, che andrà in aula stasera per l'approvazione. Un passaggio obbligato per ottenere dal Governo 29 milioni del fondo di solidarietà che ancora spettano a Catania.regionale, annunciato dal governo Musumeci che, però, non si sa quando potrà arrivare. Da qui la necessità di accelerare per la trattazione del Consuntivo, in modo da poter inviare la delibera al Ministero e poter sperare di ottenere il denaro necessario quantomeno per pagare un paio di mensilità a chi attende lo stipendio da ottobre.Giuseppe Castiglione, avrebbe fatto quadrato, accettando di trattare la delicata delibera anticipando i tempi. "Il clima a Palazzo è teso - afferma - anche se i dipendenti stanno comprendendo l’impegno dell’amministrazione e del Consiglio comunale per ottenere i contributi necessari all pagamento delle mensilità arretrate. Oggi discuteremo la delibera relativa al Consuntivo 2017 - continua - e, non appena questa sarà approvata, la Ragioneria la trasmetterà al Ministero per poter ottenere i 29 milioni".il documento nonostante il poco tempo per analizzarlo, confortati forse dal parere favorevole del collegio dei Revisori dei conti tale nonostante nelle conclusioni sia evidenziata la necessità "di tenere conto degli inviti e delle reiterazioni nonché osservazioni contenute nella presente relazione - scrivono - attivando prontamente ogni misura necessaria a porre rimedio e superare persistenti criticità rilevate, tenuto conto dello Stato attuale del Piano di riequilibrio in essere, anche alla luce della comunicazione delle sezioni riunite del 8 novembre 2018 di rigetto dell'istanza di ricorso proposto dal comune di Catania per l'annullamento della deliberazione della Corte dei Conti numero 153, nonché della comunicazione dell' Assessorato Regionale autonomie locali".di unità e responsabilità del presidente Castiglione potrebbero scontrarsi con le posizioni delle opposizioni. Di quella a 5 Stelle in primis. Pare infatti che i pentastellati non voteranno il documento. "Oggi pomeriggio approfondiremo la delibera prima di entrare i aula - spiega Graziano Bonaccorsi - ma non siamo certi di votarla per il troppo poco tempo avuto per studiare le carte. I numeri il sindaco li ha - aggiunge: vediamo se la maggioranza riuscirà a portare a casa l'atto anche senza di noi".