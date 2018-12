L’immenso complesso in cemento si staglia contro il cielo, sullo sfondo la routine chiassosa degli automobilisti catanesi: il carcere di Piazza Lanza è un istituto penitenziario collocato nel cuore pulsante della città. All’interno, oltre le mura di cinta, la routine è spezzata da una miriade di attività pensate per i detenuti che stanno pagando il loro debito con la giustizia. Questa mattina il campetto da calcio in erba sintetica trabocca di buon umore. Un calcio al pallone e una sbirciatina al corridoio scandiscono gli attimi che separano i detenuti dal momento in cui riabbracceranno i loro bambini. “C’è papà”.Bimbi e papà insieme, finalmente all’aperto. Di norma, invece, gli incontri si tengono all’interno delle stanze dei colloqui, sei volte al mese e durano circa un’ora. Un’eccezionale normalità ritrovata grazie all’impegno delle volontarie della onlus Bambinisenzasbarre, degli agenti di polizia penitenziaria e dei dirigenti della struttura. “Com’è bello il mio papà!”, dice un piccoletto. I padri non possono rilasciare dichiarazioni alla stampa, c’è un protocollo da seguire, ma i loro occhi dicono molto. Una scritta campeggia sulle loro maglie: “I diritti dei grandi iniziano da quelli dei bambini”. La partita inizia, ma già dopo pochi minuti le squadre cominciano a subire ammutinamenti: sono tanti i papà a bordo campo che stringono i figli noncuranti del match in corso.Ogni tanto si registra un’invasione di campo da parte dei bambini, partitelle parallele ai bordi del rettangolo verde, giochi di bolle di sapone. “La bimba era felicissima di venire qui oggi”, racconta una donna che pure ha dovuto lasciare a casa l’altro figlio di sedici anni perché per il regolamento rientra tra gli adulti. “Secondo me questa cosa andrebbe rivista; a quell’età confrontarsi con il padre fuori dalla stanza del colloquio tirando due calci a un pallone è fondamentale”, aggiunge. Anche quest’anno l’iniziativa “una partita con papà”, che riguarda sessanta istituti penitenziari di tutta Italia, accende i riflettori sulla condizione dei figli dei detenuti spesso vittime di stigmi e pregiudizi. Quando arriva il fischio finale c’è il tempo per un altro abbraccio e la speranza che i riflettori non si spengano sulle loro vite.