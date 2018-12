Gli uomini della Squadra Lupi lo hanno pedinato ed osservato per alcuni giorni fino all’altra notte quando, cogliendo il momento propizio, lo hanno bloccato mentre a bordo di una Alfa Romeo 147 percorreva questo Corso dei Mille.tutti in banconote di piccolo taglio, incassati presumibilmente dall’attività di spaccio.Nella sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto altre due buste di plastica di cui: una nascosta dentro la camera da letto occupata dai figli minorenni dell’uomo, che lo stesso ha consegnato spontaneamente ai militari, mentre l’altra è stata scovata all’interno di un locale tecnico di pertinenza dell’immobile, contenenti complessivamente circa 500 grammi di marijuana.La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, ammesso al giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari così come disposto dal giudice.