Un monopolio dei due versanti, per la funivia e le escursioni, che ha al centro la figura dida qualche anno sbarcato anche nel mondo dell’editoria con il canale regionale Ultima Tv. Lui è l'erede di Gioacchino Russo Morosoli, per tutti "Giò Giò", fondatore dell'impero imprenditoriale travolto dalla valanga investigativa.(un termine molto in auge dopo lo scandalo giudiziario che ha investito l’ex numero 1 di Sicindustria Antonello Montante). E anche se per il gip “le prove” (in gergo tecnico, i gravi indizi, ndr) della costituzione di “un’associazione a delinquere” finalizzata alla “commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione per garantire provvedimenti favorevoli, interferire nelle procedure di gara, in buona sostanza per perpetrare il monopolio del gruppo Russo Morosoli” non ci sono, dalla lettura delle intercettazioni emerge la“il Russo Morosoli si avvalesse senza scrupolo dell’aiuto prezioso di soggetti operanti nei vari rami dell’amministrazione per acquisire notizie riservate sui bandi di cara o sull'andamento delle autorizzazioni alle cordate nemiche”. E da questo modus operandi viene fuori un uso “”. Tanto è vero, continua il Gip, “Russo Morosoli, e il suo braccio destro Di Franco, corrompeva il funzionario all’uopo richiesto, altre volte si rivolgeva ai giornalisti, a consiglieri comunali, ad esponenti delle forze dell’ordine. Il monopolio di Russo Morosoli, scrive ancora la giudice Sammartino dopo aver sviscerato le intercettazioni, che durava da 40 anni “era stato reso possibile non necessariamente dalla programmazione sistematica di reati contro la Pubblica Amministrazione quanto invece - o in gran parte - dalla compiacenza delle amministrazioni locali. Infatti queste ultime (e la stessa Prefettura, chiamata a favorire soluzioni rapide fra gli enti interessati nelle ricorrenti emergenze dovute alle colate laviche), più che cercare un’alternativa attraverso complesse procedure di scelta del contraente. Solo quando interveniva nel 2016 l’Agcom con reiterate delibere di ammonimento, i comuni di Linguaglossa, Castiglione di Sicilia e Nicolosi si trovano costretti a cambiare sistema”.