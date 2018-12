I Portali si trasformano nella Piazza della Prossimità e apre il Centro Respiro

L’apertura di un Centro Respiro, all’interno di un centro commerciale, esperienza unica nel territorio, costituisce un primo passo per l’abbattimento di barriere che impediscono alle persone con autismo e alle loro famiglie di frequentare luoghi pubblici. Sarà aperto il sabato e la domenica dalle 10 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 sino al 6 gennaio del 2019 e sarà direttamente gestito dall’Associazione Autismo Oltre ONLUS con la collaborazione tecnica degli operatori della Coop. sociale TEAM. L’inaugurazione ufficiale è fissata per domenica 2 dicembre alle ore 16.00. Il Centro verrà inoltre “colorato” con le immagini e i disegni offerti dal Liceo Emilio Greco di Catania.

È possibile sostenerlo partecipando all’aperitivo di raccolta fondi che si terrà il prossimo 11 dicembre alle 19.30 al SAL di via indaco 23 a Catania.

e realizzata con il contributo di associazioni e imprese a vocazione sociale,animerà il cuore del Centro Commerciale i Portali con cultura, spettacolo e divertimento, tutto aha accolto con grande favore – spiega– abbiamo voluto far conoscere ai cittadini che frequentano il parco commerciale le molte esperienze di prossimità, solidarietà e impegno civile presenti nel territorio catanese accendendo i riflettori sulle disabilità e sulla necessità di costruire una comunità inclusiva”.per includere i più fragili, realizzate dalle organizzazioni presenti e allo stesso tempoe donare unalla conoscenza delle tante forme di inclusione e cittadinanza con approfondimenti che accompagneranno alla celebrazione dellaè un’impresa difficile - spiega- perché la musica alta, la confusione e le tante persone innervosiscono i nostri ragazzi. Avere la possibilità di usufruire di uno spazio dedicato aiuta noi familiari a gestire un tempo di normalità. Ringrazio la direzione de I Portali che ha accolto la nostra richiesta, abbassando la musica in diffusione in galleria, concedendoci inoltre uno spazio gratuito all’interno del Parco commerciale”.C’era Domani Librino, Vivi in Energia, Autismo oltre ONLUS, Associazione Life, Associazione Acquedotte, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, ASI, Forum delle Associazioni Familiari di Catania, Consorzio Sol.Co. - Rete d’Imprese Sociali Siciliane, cooperative sociali Mosaico e TEAM, Family Party, Snak Eventi e I Figli dell’Etna.