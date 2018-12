Un ciclone giudiziario che ha investito diversi comuni, tra cui quello di Linguaglossa. I finanzieri di Riposto che hanno condotto la delicata inchiesta avevano piazzato microspie e telecamere al Municipio nell’ufficio di Francesco Barone. Ma una soffiata era arrivata in quel di Linguaglossa. E lo scorso febbraio, precisamente sabato 17 febbraio 2018, quando gli uffici erano chiusi al pubblico la telecamera nascosta immortala una scena che mette nei guai il colonnello Cerra, indagato di favoreggiamento rete e danneggiamento aggravato.La Gip Giuliana Sammartino riassume, con una precisone da sceneggiatura cinematografica, quello che è accaduto quel sabato d’inverno.Alle 12.53 nell’ufficio di Barone sono entrate sette persone: all’occhio della telecamera non è sfuggita la presenza di Luigi Puglisi, l’amministratore unico della Area 51 di Santa Croce Camerina, Salvatore Puglisi, sindaco di Linguaglossa, Lucio Aldo Guzzetta, presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Carano, vice sindaco di Linguaglossa, e gli assessori comunali Carlo Domenico Scuderi, Francesco Malfitana e Andrea Giuseppe Cerra. “Puglisi impugnava un rilevatore di strumenti elettronici, iniziava la ricognizione dell’ufficio - scrive la Gip - quindi si fermava davanti la presa vicino a un termoconvettore, mentre una donna faceva cenno agli altri di non parlare”. Peccato però che la telecamera stava registrando tutto. Qualche minuto dopo il tecnico rientrava e smontava la microspia che veniva disattivata un minuto prima delle 13. Otto minuti dopo è entrato in scena il colonnello Sergio Cerra, che in quel periodo era comandante della Gdf di Ragusa, insieme ai sette presenti. Al finanziere è stato indicato il punto preciso dove era stata trovata la cimice. Sono usciti e poi rientrati. Il colonnello ha continuato a osservare il punto in cui era stata ‘scovata’ la microspia, nel frattempo il sindaco Puglisi gli ha mostrato un foglio di carta, i due hanno discusso. Cerra ad un certo punto ha osservato la porta d’ingresso, la serratura, ha controllato l’intera stanza e ha scattato qualche foto con il cellulare. Alle 13.27 il colonnello è uscito dalla stanza. “Definitivamente”, scrive la giudice Sammartino. È passato mezz’ora e il sindaco Puglisi con gli altri esponenti della sua Giunta hanno guardato ripetutamente in direzione della telecamera. Alle 14.32 la telecamera ha smesso di funzionare. Poi c’è stata la chiamata al comandante dei Carabinieri della Stazione di Linguaglossa per “spiegare” la rimozione della cimice. Insomma un alibi.Dal tono delle conversazioni captate emergerebbe, secondo gli investigatori, che gli indagati “disponevano di speciali fonti d’informazioni”. Russo Morosoli, a maggio, è intercettato mentre parla con i manager del suo gruppo Salvatore Di Franco e Agatino Simone Lo Grasso del fatto che il sindaco di Liguaglossa Puglisi fosse stato convocato dai carabinieri, ipotizzando un’indagine in corso. Inoltre Morosoli ha tirato le conclusioni sul trasferimento di Cerra da Ragusa a Bolzano. “Il Di Franco - scrive la Gip - diceva che il Cerra era stato trasferito a Bolzano perché aveva mandato un tecnico di Ragusa a bonificare la stanza, ma che trattandosi di microspie collocate dalla Procura era stato trasferito a Bolzano per punizione”. Cerra, che è stato per diversi anni, fino al 2012, comandante della Guardia di Finanza di Riposto, è molto legato agli amministratori di Linguaglossa, anche perché il figlio Andrea (totalmente estraneo all’indagine, ndr).. E la preoccupazione dopo è stata quella di capire se si trattasse della stessa indagine per cui la Guardia di Finanza di Riposto aveva già fatto un’acquisizione documentale relativa all’affidamento della Pista di Piano Provenzana, oppure se l’obiettivo era un altro. Certo non potevano pensare che tutto era contenuto nella stessa maxi inchiesta.La guida alpina Sergio Ragonese parlando con Di Franco ha spiegato che le cimici erano state trovate solo grazie al finanziere. “Perchè poi è stato Sergio che gli ha portato ad uno che gli ha fatto trovare tutte queste cose, ne hanno trovato qualche sei…”, ha affermato Biagio. E poi ha aggiunto: “Di quelle microspie in Comune ne hanno trovate qualche sei… eh… e Sergio, dice, che gli ha fatto trovare a uno che gli ha… tolto queste cose, poi… in paese si dice anche….”. Di Franco è passato al dunque: “Ma ste cose chi le aveva messe? Secondo te?”. Ragonese non ha avuto dubbi: “La Guardia di finanza”. E il manager del gruppo Morosoli ha risposto: “Ah! E vuol dire che stanno scavando, lì”. Profetico.