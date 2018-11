Il giudice della quarta sezione penale del tribunale di Catania Consuelo Corrao ha condannato ieri tutti gli imputati. A Salvatore Nicotra, più noto come Turi da Macchia, è stata inflitta una pena a 5 anni di reclusione. L'uomo è ritenuto il mandante della spedizione punitiva organizzata nei confronti di un 40enne giarrese, reo di aver portato a segno un furto ai danni della stazione di servizio gestita, nella frazione giarrese di Macchia, da Antonino Nicotra. Condannati invece a 4 anni gli altri tre imputati.Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna esemplare a 9 anni per Salvatore Nicotra, a 7 anni per Antonino Nicotra ed a 6 anni per Domenico ed Isidoro Musumeci. Per l'accusa, infatti, non vi sarebbero dubbi sulla responsabilità degli imputati, autori di una vera e propria spedizione punitiva di stampo mafioso. La vittima si sarebbe permessa di compiere uno sgarbo nei confronti di Turi da Macchia, personaggio di spicco della criminalità organizzata giarrese. Per il pm la ricostruzione dei fatti offerta dal brigadiere capo dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Giarre, Massimo Caputo, e dalla stessa parte offesa avrebbe chiarito circostanze e modalità dell'aggressione. A colpire, secondo l'accusa, la spregiudicatezza con la quale il 40enne sarebbe stato pestato e caricato in auto in pieno centro storico in una via molto trafficata. Da lì Antonino Nicotra ed i fratelli Musumeci lo avrebbero condotto in campagna, dove avrebbero atteso l'arrivo di Salvatore Nicotra. Quest'ultimo avrebbe prima ordinato ai tre di scavare una fossa, decidendo infine di liberare l'uomo perché troppi testimoni avevano assistito al pestaggio ed al rapimento. Anche per il legale di parte civile Paolo Salice, che ha chiesto una giusta condanna, non vi sarebbero dubbi sulla responsabilità dei quattro imputati.Cinematografica, secondo Maria Elisa Ventura, legale di Antonino Nicotra e dei fratelli Musumeci, la ricostruzione del pubblico ministero. La parte offesa, ha detto in aula, avrebbe fornito una versione esagerata e non attendibile di quanto accaduto. Nessuna spedizione punitiva, infatti, sarebbe stata organizzata, tantomeno con metodi mafiosi. Quello commesso da Antonino Nicotra, non un massacro come definito dal pm, sarebbe stato un gesto impulsivo. Il proprio assistito avrebbe visto per strada il 40enne, autore del furto ai danni della propri stazione di servizio, e lo avrebbe fermato per chiarire. La discussione sarebbe poi degenerata in una colluttazione, durante la quale la vittima sarebbe stata colpita. Temendo poi una denuncia per rissa, sarebbero saliti tutti in auto per dirigersi in un luogo più tranquillo. Nessun sequestro di persona sarebbe stato compiuto. Chieste al termine dell'arringa le assoluzioni per tutti i capi di imputazione a carico dei fratelli Musumeci, perché il fatto non sussiste, e l'assoluzione per il sequestro e il furto per Antonino Nicotra e la riqualificazione delle lesioni gravissime in lesioni colpose. Anche l'avvocato Enzo Iofrida, difensore di Salvatore Nicotra, ha chiesto l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste. Il legale ha evidenziato come dall'istruttoria dibattimentale non sia emerso alcun elemento che provi che Salvatore Nicotra abbia organizzato alcuna spedizione punitiva. L'unico dato di fatto è, al contrario, che il proprio assistito, una volta giuno in campagna, abbia rimproverato il figlio ed abbia fatto allontanare la parte offesa. L'ipotesi accusatoria non saebbe stata riscontrata in alcun modo.“Poca pena, poche prove - commenta così la sentenza l'avvocato Enzo Iofrida – Rimango convinto che in questa vicenda non vi sia stato alcun mandante ma non c'è dubbio che, qualora fosse come ritiene il giudice di primo grado, io non potrei che essere soddisfatto per la pena minima inflitta. Ritengo che il giudice non abbia voluto smentire del tutto la persona offesa – prosegue il legale – ed abbia quindi inflitto una pena quasi dimezzata rispetto alla richiesta del pubblico ministero. In buona sostanza, è una sentenza che lascia scontenta la difesa ma anche l'accusa. Attendo le motivazioni e preannuncio l'appello”. Dello stesso tenore le dichiarazioni dell'avvocato Maria Elisa Ventura. “Come sempre attendiamo la motivazione per comprendere la valutazione del giudice – commenta il legale – Resto convinta dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa. Tuttavia, considerati i capi di imputazione le pene editali previste, la condanna è contenuta ma la si ritiene ugualmente ingiusta. Naturalmente proseguiremo per la nostra strada e presenteremo appello”.