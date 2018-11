del processo che si sta celebrando innanzi al Tribunale Penale di Catania e che riguarda estorsioni da parte del clan Santapaola-Ercolano a imprenditori del paese. Lo rende noto la stessa amministrazione. La prossima udienza è stata fissata per il 28 marzo del 2019. "Tra le prime decisioni che abbiamo preso appena insediati - commenta il sindaco Daniele Motta - c'è stata quella di costituirci parte civile in tutti i processi per mafia che investono il nostro territorio e i cittadini di Belpasso. Lo riteniamo un atto dovuto. Nulla di speciale o eroico perché il richiamo e la ricerca della legalità non rappresentano fatti speciali, ma rientrano nella normalità delle cose".