, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale etneo, in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso e sequestro di persona.Il 16 luglio scorso, attorno alle 19, il complice-basista Pagano, addetto alla sicurezza in servizio nel centro commerciale Katanè, aprendo dall’interno una porta di servizio ha favorito l’ingresso del complice nella porzione di struttura non accessibile al pubblico e non coperta dalle telecamere di sicurezza il quale, dotato anche delle chiavi di alcuni locali praticabili solamente dagli impiegati dei diversi negozi, si è nascosto il volto, vestendo un cappellino e tirando sul capo il cappuccio della felpa indossata, pronto ad entrare in azione.Difatti, facilitato dall’accesso ai locali mediante le chiavi fornitegli dalla guardia giurata, coglieva alle spalle due impiegate del punto vendita della catena “Piazza Italia” costringendole con la forza a consegnargli un bussolotto contenente circa 3 mila euro in contanti, trascinarle all’interno di uno stanzino dove le chiudeva a chiave per potersi allontanare indisturbato dalla struttura uscendo dalla medesima porta di servizio.che hanno raffigurato un quadro probatorio che non ha lasciato alcun dubbio al giudice che, accogliendo integralmente la richiesta di misura cautelare formulata dalla Procura, ha ordinato l’arresto dei due malviventi.Pagano è stato relegato agli arresti domiciliari, mentre Trovato è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.