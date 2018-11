indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione aggravata e continuata e lesioni personali, commessi ai danni dei propri genitori, ha richiesto ed ottenuto la misura cautelare in carcere eseguita dai Carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo.Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno portato alla luce una serie di eventi che hanno costretto i genitori conviventi dell’indagato a vivere dal gennaio di quest’anno ad oggi in un totale stato di sopraffazione psicofisica.ottenuta a titolo di risarcimento danni a seguito di un incidente stradale, ha iniziato a tormentare i genitori pur di ottenere giornalmente il denaro utile all’acquisto della droga e per soddisfare le proprie esigenze personali – somme variabili tra i 20 e i 300 euro - generando nelle vittime un continuo stato di ansia e paura.L’escalation degli episodi, sfociati il più delle volte in aggressioni fisiche, specie nei confronti del padre (è arrivato anche a picchiarlo con un bastone), quando questi non poteva esaudire le richieste del figlio, hanno costretto le vittime a chiedere aiuto ai carabinieri e denunciare il proprio figlio, consentendo agli investigatori di raffigurare un quadro probatorio che non ha lasciato alcun dubbio al giudice il quale, concordando pienamente con la richiesta della Procura, ne ha ordinato l’arresto e la reclusione nel carcere di Catania Piazza Lanza.