L’attesa però è lunga, il processo d’appello infatti che lo vede imputato insieme al figlio Toti per il reato di voto di scambio, accusa da cui è stato assolto in primo grado, comincia alle 12,20. L’udienza si apre con la relazione del Presidente Riccardo Pivetti, che analizza le motivazioni della sentenza assolutoria firmata dalla giudice Laura Benanti e i motivi d’appello della Procura della Repubblica di Catania che ha impugnato il verdetto, e prosegue con la requisitoria del sostituto procuratore generale. Il Pg Angelo Busacca apre la discussione chiedendo alla Corte la riforma della sentenza di primo grado e la condanna di tutti gli imputati: Raffaele Lombardo, il figlio Toti, Ernesto Privitera, Giuseppe Giuffrida e Angelo Marino.In quel contesto sarebbe avvenuto l’accordo, e quindi la promessa, di portate voti al giovane candidato, figlio dell’ex presidente della Regione Siciliana, in cambio di una contropartita. In questo caso posti di lavoro: un accordo che avrebbe come collettore (o intermediario) Ernesto Privitera, e come beneficiari Giuffrida e Marino. Giuffrida alcuni mesi dopo sarà assunto alla Ipi-Oikos, Ati che all’epoca ha vinto l’appalto per la raccolta dei rifiuti al comune di Catania. Il Pg Busacca, nella sua discussione, evidenzia alcuni aspetti che definisce “note di colore” che però secondo il magistrato “aiutano a capire il contesto in cui ci muoviamo”. E al di là dei profili penali, dalla lettura delle carte processuali per il Pg viene fuori uno spaccato della realtà, forse triste. "La gente sembra allevata a dare il voto in cambio di qualcosa".Busacca cita molte intercettazioni in cui Privitera parla con diversi interlocutori, tra cui Toti Lombardo. Conversazioni in cui - secondo il magistrato - emergerebbe la promessa sancita tra Privitera e i Lombardo. E precisamente: voti in cambio di un posto di lavoro per Giuffrida e Marino. Pochi giorni dopo il voto, a novembre 2012, Privitera avrebbe chiesto lumi a Toti Lombardo sul cognato e poi avrebbe immediatamente chiamato alla Oikos. “Perché chiamare subito alla Oikos?” si chiede il magistrato rivolgendosi alla Corte. Per Busacca non ci sono dubbi: Privitera telefona per capire se la promessa fosse stata mantenuta. In molte intercettazioni Privitera evidenziando l'impegno elargito per l'ottenimento dei voti a favore di Lombardo Jr (anche esagerando molte volte, ndr) sottolineava che ora spettava a “loro” fare la loro parte. E quel “loro” per il magistrato sono Raffaele e Toti Lombardo. Passa il tempo, arriva Natale, poi le elezioni politiche in cui Raffaele Lombardo si candida al Senato, ma la lista non supera lo sbarramento. Anche in questa tornata elettorale Privitera appoggia l’esponente autonomista. A marzo 2013 c’è l’intercettazione che Busacca definisce come “la cambiale portata all’incasso”. “Sono passati sei mesi…” e ancora nulla. Il magistrato punta i piedi: "Sei mesi sono proprio il tempo che è passato dalle regionali”. Un altro tassello, a dire del Pg, che porta a far capire che il patto sarebbe stato siglato prima delle elezioni regionali. Per il magistrato la ricerca del posto di lavoro per il cognato di Privitera e l’impegno di quest’ultimo non sono due fatti paralleli e autonomi, come asserisce nelle motivazioni il giudice di primo grado, ma sono correllati e frutto “dell’accordo illecito” che sarebbe stato siglato tra i Lombardo e Privitera. Ogni parola pronunciata dal sostituto procuratore è ascoltata con molta attenzione da Raffaele Lombardo, che assiste all’udienza seduto accanto al figlio Toti.chiedendo alla Corte d’Appello di ribaltare la decisone del Tribunale e diSospesi i termini di prescrizione del reato, il Presidente rinvia il processo per la arringhe dei difensori al 27 marzo 2019.“C’è stata una sentenza di assoluzione che risale al 29 ottobre 2015 perché il fatto non sussiste, ci aspettavamo ovviamente l’appello della Procura e si sta celebrando ora il processo d’appello che si concluderà il 27 marzo prossimo”. Poi l’ex Presidente della Regione ai microfoni dei cronisti si lascia andare a una confidenza: “Per la verità volevo intervenire come sono solito fare con spontanee dichiarazioni ma mi hanno fulminato gli occhi dell’avvocato Pace”. E cosa avrebbe detto? “Cose incredibili”, risponde con il sorriso. “C’è tempo il 27 marzo”, taglia corto il difensore di fiducia, Salvo Pace.