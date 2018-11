In questo periodo la SS114, tra Aci Castello e Aci Trezza, presenta diversi restringimenti, ma gli altri due, che si trovano tra via Litteri e via Manzella e nel tratto successivo a via Stazione (andando verso Catania) sono conseguenza dei lavori per il Collettore che dovrebbero concludersi entro la prima metà del 2019.

Il tratto interessato è quello che passa sotto il ponte che, a sua volta, sostiene un tratto della SS114. Il divieto è sicuramente riferito al traffico veicolare, ma non è escluso che venga esteso anche al traffico pedonale, visto che il pericolo c’è e sembra anche molto serio. Qualche giorno fa il sindaco di Aci Castello, Filippo Drago, aveva denunciato un serio problema di cedimento del muro in pietra lavica che si trova nella parte bassa del ponte e sale verso via Cardinale Dusmet, accoppiato a questo ci sono anche dei problemi interni alla struttura del ponte. “Tempo fa avevamo sistemato dei vetrini lungo una fessura che attraversa il ponte orizzontalmente – ci ha detto il sindaco che abbiamo incontrato stamattina sul posto per controllare transenne e viabilità - e tanti di questi vetrini o si sono rotti o si sono lineati.I tecnici del Genio Civile, che stanno già lavorando al progetto, hanno fatto un nuovo sopralluogo – ha proseguito Drago - e hanno rilevato che i meccanismi di collasso del muro d’ala si stanno incrementando, in più si è rotto un altro tirante. Per questo ci è stato consigliato – ha concluso - di chiudere il tratto di strada per tutelare la pubblica incolumità”.. Intanto è stato ristretto a un solo senso, ma alternato, anche il passaggio veicolare sulla Statale 114 che da stamattina è presidiato anche dai Vigili Urbani oltre che da un semaforo.