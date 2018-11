La regia è di Francesco Torrisi, gli arrangiamenti sono di Danilo Montagnino; gli adattamenti di Alba Donsì, la direzione interpretativa, invece, di Daniele Caruso. Una storia di ribellione giovanile sulle note dei Green Day e dei concept album American idiot e 21st Century Breakdown. Sonorità punk per tematiche forti e una resa sul palco mai sotto la soglia dell’attenzione. In scena le problematiche generazionali di tre personaggi che fuggono dalla periferia e da un destino ritenuto segnato. Finora un’unica rappresentazione, una data zero, accolta con energia dal pubblico dell’Ambasciatori di Catania. Alle spalle cinque mesi di durissimo lavoro; in futuro – chissà – una tournée dalle Alpi in giù. Il prodotto c’è. Lo spirito pure.(foto Serena Nicoletti).